La violence est venue tragiquement ternir la soirée de samedi à Nantes. Un supporteur nantais a été mortellement blessé lors d’une altercation en amont du match de football FC Nantes-OGC Nice, dans des circonstances encore floues, a annoncé le parquet, qui a ouvert une enquête.

« Peu avant 20 heures, plusieurs véhicules VTC transportant des supporteurs niçois ont été pris à partie par des supporteurs du FC Nantes » alors qu’ils se rendaient au stade de la Beaujoire, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. « Au cours de ces évènements, dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme âgé de 31 ans, supporteur du FC Nantes, s’est effondré », a-t-il ajouté. « Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme n’a pu être sauvé et est décédé sur place ».

Le procureur évoque « une arme blanche »

De premières informations sur ce drame avaient fait état d’un supporteur seulement « grièvement blessé », comme l’avait déploré sur son compte X le club nantais. « Les toutes premières investigations médico-légales montrent que la victime présente une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche », des éléments qui seront affinés lors d’une autopsie, a précisé le procureur de Nantes.

Le parquet a ouvert une enquête pour « homicide volontaire », qui a été confiée conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la sûreté départementale de Loire-Atlantique. « De nombreuses auditions de témoins sont en cours ce soir et vont se poursuivre dans la nuit », a souligné Renaud Gaudeul.

Le suspect s’est rendu au commissariat

Selon une source proche du dossier, le supporteur, membre du groupe de la Brigade Loire, aurait reçu un coup de couteau, probablement de la part d’un des chauffeurs de VTC pris à partie. Selon Ouest France, l’agresseur s’est rendu dans un commissariat dans la soirée. « Toute la lumière devra être faite sur ce drame », a réagi le premier adjoint à la ville de Nantes Bassem Asseh. « La violence n’a sa place ni dans les enceintes sportives ni en dehors ».

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, a expliqué ne pas avoir été averti du drame avant le début de la rencontre, remportée (1-0) par son équipe. « Je n’ai appris qu’après le match que la Brigade Loire avait été touchée ce soir par notre supporteur qui s’est fait poignarder », a déclaré l’entraîneur, dont la victoire contre Nice a été assombrie par l’agression. « Je ne peux pas imaginer comment on peut aller voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort. C’est inconcevable », a poursuivi Jocelyn Gourvennec avant l’annonce du décès. « Je ne sais pas ce qui s’est passé, on n’a pas de détail, mais les joueurs en ont beaucoup parlé dans le vestiaire, ils étaient très touchés et, évidemment qu’on va prier pour lui », avait-il conclu.