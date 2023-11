L’incontournable Ressourcerie de l’île à Rezé, les Virevoltantes en centre-ville, le Supermarché du réemploi quartier Bottière… Ces derniers mois, les fermetures de recyclerie se sont multipliées à Nantes et dans son agglomération, en raison de difficultés de gestion mais aussi, selon certaines structures concernées, d’un manque de soutien des collectivités. Alors que la seconde main prend de plus en plus d’ampleur dans les habitudes de consommation des Français, Nantes métropole semble vouloir réagir. Sa présidente Johanna Rolland (PS) a annoncé vendredi plusieurs mesures pour « renforcer » la filière.

La principale annonce concerne la création d’une ressourcerie métropolitaine sur la commune de Rezé, où la plus grande recyclerie de l’agglo a donc été liquidée en mars dernier, faute de locaux adaptés et de trésorerie suffisante. « La métropole prendra à sa charge le bail et l’aménagement du site », précise Johanna Rolland, qui prévoit de consacrer une enveloppe de 860.000 euros pour sa mise en place. Annoncé pour janvier 2025, cet espace (qui disposera d’un comptoir de dons, d’un espace de stockage, et évidemment d’une boutique) sera exploité par une structure d’insertion, avec laquelle un marché sera passé.

Le montant des subventions va doubler

D’autres mesures seront prochainement mises en place : pour augmenter le gisement d’objets collectés, 15 emplois d’agents valoristes seront créés d’ici à un an et positionnés dans les déchetteries, afin d’améliorer le tri et de sauver encore davantage de pépites des bennes. En parallèle, la métropole annonce qu’elle va doubler le montant des subventions au fonctionnement des ressourceries existantes, pour une enveloppe totale de 347.000 euros l’an prochain. L’épineuse question du foncier fait aussi partie des pistes de travail à plus long terme, avec notamment l’accompagnement à la création de « corners réemploi » au sein d’enseignes commerciales volontaires.

Selon Nantes métropole, une quinzaine de ressourceries (pour certaines spécialisées) sont actuellement recensées sur toute l’agglomération.