Pose de l’enrobé définitif, des portiques de signalisation, puis des nouveaux marquages au sol… De nouveaux travaux démarrent sur le périphérique nantais ce lundi soir dans le cadre du vaste chantier du réaménagement de la porte de Gesvres. Bonne nouvelle cependant, il s’agit des « derniers travaux de raccordement entre le périphérique est, le viaduc est et le périphérique nord », annonce Vinci Autoroutes. « La nouvelle bretelle sera ouverte à la circulation mi-novembre 2023 et les usagers en provenance du périphérique est pourront ainsi emprunter le viaduc est pour rejoindre le périphérique nord. »

Pour mener à bien ces opérations, de nouvelles fermetures de nuit sont annoncées, entre 20h30 et 5h45 à partir de ce lundi et jusqu’au 16 novembre. Elles concernent le périphérique au niveau des portes de Rennes, de la Chapelle, et de Gesvres, et les portions de l'A11 du secteur.

La boucle provisoire démolie

Pour rappel, la porte de Gesvres est l’un des principaux points noirs routiers de l’agglomération nantaise. Le chantier, lancé en 2021, vise à reconfigurer entièrement l’échangeur et à permettre une mise à 2x2 voies ininterrompue du périphérique nantais. « Une fois la mise en circulation de cette nouvelle bretelle réalisée, l’actuel pont de la boucle provisoire pourra être démoli. Cette opération devrait intervenir dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023 », indique Vinci.