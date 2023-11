A peine rouverts, déjà refermés. Il va falloir trouver un autre endroit pour sa petite promenade du week-end : ce vendredi, la mairie de Nantes annonce que les parcs et jardins à enclos resteront fermés samedi et dimanche, jusqu’à lundi matin, « en raison des précipitations et des vents importants attendus ce week-end et des dommages déjà constatés ».

Comme d’autres départements de l’Ouest, la Loire-Atlantique devrait en effet voir passer la tempête Domingos, trois jours après Ciaran, qui a déjà fait des dégâts (et notamment de nombreuses chutes d’arbres) dans le département. La dépression devrait être de plus faible intensité puisque des vents jusqu’à 100 km/h sont attendus dans les terres, et des rafales de 120 km/h sur la côte. Ils devraient être particulièrement forts samedi après-midi et en fin de journée.

« En fonction de l’état des lieux qui sera mené par les services de la ville lundi matin, les 22 espaces verts à enclos (…) pourront rouvrir progressivement au cours de la journée du 6 novembre. Pendant cette période, la ville de Nantes recommande à ses habitants de s’éloigner des arbres, de ne pas s’abriter sous la végétation et de reporter les activités extérieures non-indispensables autour des espaces verts ouverts 24h/24. »

Dans la nuit de la tempête Ciaran, une quarantaine d’interventions avaient eu lieu sur Nantes métropole en lien avec des chutes d’arbres ou de branches.