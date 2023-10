Sa biographie est déjà mise à jour sur les réseaux sociaux : « Candidat à la Mairie de #Nantes en 2026 ». Quelques semaines après que la maire de Nantes (PS) Johanna Rolland a annoncé sa candidature à un troisième mandat, ça bouge du côté de la droite. Le conseiller municipal d’opposition LR Foulques Chombart de Lauwe vient officiellement de se lancer dans la course.

A 43 ans, celui qui fut candidat aux dernières élections législatives (9,35 % des voix au premier tour dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique) semble prendre de court son propre camp. Et notamment Laurence Garnier, chef de file de l’opposition depuis deux mandats. « Les élus nantais de la droite et du centre prennent acte des déclarations de candidature précoces en cet automne 2023, réagissent-ils dans un communiqué. Les élus de la droite et du centre estiment que le temps n’est pas aux initiatives individuelles mais à la construction d’un projet collectif pour Nantes. »

Dans un entretien publié ce jeudi dans Presse Océan, le tout nouveau candidat promet un « rassemblement large, pas uniquement de ma famille politique d’origine ». A la dernière élection municipale de 2020, dans la triangulaire qui l’opposait au PS et à La République en marche, la droite avait récolté 27,6 % des voix au second tour.