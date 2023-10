Le dispositif risque de ne pas passer inaperçu et, même si l’information a déjà circulé, il devrait surprendre de nombreux habitants. Ce jeudi, entre 10 heures et 11 heures, tous les téléphones portables connectés à une antenne-relais du département de Loire-Atlantique recevront un message d’alerte par SMS. Pas de panique, il s’agira d’un exercice annuel du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, qui concernera les écoles et collèges de Loire-Atlantique. Il s’agira de tester la réaction d’un grand nombre d’acteurs à un événement météorologique de « forte intensité », en l’occurrence un épisode d’orages violents. Les élèves devront se mettre à l’abri pour une heure environ.

Ce type d’exercice n’est pas une nouveauté mais la particularité de ce jeudi c’est que tous les citoyens participeront de manière indirecte en recevant un SMS du nouveau système FR-Alert. La procédure vise à informer en temps réel toutes les personnes présentes dans une « zone de danger ». Des consignes sur les comportements à adopter pour se protéger seront diffusées. Sur certains téléphones, le message sera accompagné d’un signal sonore spécifique, « même si votre appareil est en mode silencieux ».

Rappelons-le, il s’agira d’un test. Aucune action spécifique n’est donc nécessaire hors des établissements scolaires, prévient la préfecture de Loire-Atlantique. Par ailleurs, il est possible que les habitants d’autres départements mais situés en limite de la Loire-Atlantique reçoivent également le message d’alerte