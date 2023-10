Elles devaient débarquer sur la ligne 1 à l’automne. Très attendues, les nouvelles rames du tramway de Nantes, plus grandes, ne seront pas prêtes à temps en raison d’un problème technique, a-t-on appris ces derniers jours.

« Lors d’essais de validation finaux réalisés en septembre dernier sur le réseau nantais, certaines performances n’ont pas pu être démontrées sur site, explique le constructeur Alstom dans un communiqué. Ces dysfonctionnements ne pouvaient pas être cependant décelés plus tôt. »

« Calendrier d’instruction modifié »

Des corrections ont été apportées et de nouveaux essais doivent être réalisés avant l’homologation. Difficile de se projeter sur une nouvelle date de mise en service, qui pourrait finalement intervenir en 2024. « Le calendrier d’instruction doit être modifié, précise Alstom. Un nouveau processus de certification s’engage. » Lors du conseil métropolitain de vendredi, le vice-président aux transports Bertrand Affilé a parlé de « plusieurs mois » de décalage.

Au total, « 49 rames seront mises en service sur le réseau d’ici 2026 pour un investissement de 218 millions d’euros, annonçait Nantes métropole en début d’année. En 2027, 12 rames supplémentaires compléteront le réseau en lien avec le déploiement des futures lignes 6 et 7 de tramway ».

Plus longs et plus confortables, ces nouveaux tramways permettront de transporter jusqu’à 300 voyageurs.