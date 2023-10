Après une première édition mitigée l’an passé, le Voyage à Nantes proposera bel et bien, à partir du 25 novembre, un deuxième épisode du Voyage en hiver, événement culturel destiné à animer la ville pendant les fêtes de fin d’année. La programmation, dévoilée ce jeudi, ne révèle pas d’énorme nouveauté. Elle s’évertue davantage à muscler les idées originales dévoilées il y a un. Les jeux de lumière élaborés par l’artiste Vincent Olinet seront ainsi de retour en centre-ville, mais ils « montent en puissance », avec un « véritable parcours » d’une trentaine de façades illuminées de couleurs « vives et éclatantes », davantage de moulures, de mascarons et de sculptures monumentales.

Les vagues sonores de cloches de l’artiste Dominique Blais seront à nouveau proposées, mais d’une manière plus spectaculaire que l’année précédente. Les cloches des églises sonneront ainsi toutes les heures de 9 heures à 21 heures et leurs tintements seront amplifiés et déformés sur les ponts, « créant une étrangeté certaine ». Des concertos de clochers se feront entendre chaque jour à 13h13 et 17h17. Quatre cloches prêtées par l’abbaye de Fontevraud seront également en action, sous les yeux du public, dans les douves du château des ducs de Bretagne.

Place du Bouffay, le manège-chenille sera à nouveau détourné par l’artiste Quentin Faucompré, tandis qu’une sculpture d’une étonnante « mère Noël » apparaîtra dans le quartier.

Chorale et goûters exotiques

Pour appuyer ces installations artistiques, le Voyage en hiver proposera des concerts d’une chorale mixant enfants et adultes et ceux de la fanfare déjantée The Green Line Marching Band. A noter également, sur le plan culinaire, l’instauration de goûters (pâtisseries et boissons) payants inspirés de pays étrangers, à déguster chaque après-midi dans des yourtes installées au château des ducs de Bretagne.

« L’an dernier, c’était compliqué, on a eu peu de temps pour se préparer. Nous avons entendu les remarques. On aura cette fois-ci une véritable mise en scène dans la ville, des propositions plus abondantes. On est très confiants », résume Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes, lequel rappelle que cet événement hivernal à vocation « à se répéter et à s’amplifier ».

En marge de la programmation du Voyage en hiver, les événements habituels (marché de Noël, L’Autre marché, Noël aux nefs, spectacles organisés par les commerçants…) seront de retour pour les fêtes de fin d’année, de même que le carrousel de la place Royale et le manège sapin de la place Graslin.