Elle se distinguait jusqu’alors par son mélange de genres architecturaux. A partir de ce mardi, la chapelle de la Chantrerie, construite entre 1834 et 1844 et restaurée en 2017, rajoute une corde à son arc de l’originalité. L’édifice classé aux monuments historiques, qui domine le parc de la Chantrerie à Nantes, devient le « bar à étoiles de l’Erdre ». Une drôle de reconversion décidée dans le cadre de la deuxième saison de la démarche des « lieux à réinventer », où le projet a obtenu le plus de voix.

Inauguré ce mardi soir, le lieu « permettra de contempler le coucher du soleil et de découvrir le site de la Chantrerie d’une façon inédite, en nocturne », promet la ville de Nantes. Observation des étoiles, de la faune, mais aussi balades contées, concerts ou pratiques artistiques s’y dérouleront, au cœur de ce domaine de 37 hectares déjà bien connu pour sa ferme pédagogique. A l’origine du projet, le collectif de riverains du quartier espère que le site deviendra un véritable lieu de vie.