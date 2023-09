Près de dix ans après le dernier passage des Géants à Nantes, la compagnie Royal de Luxe a fait un retour très remarqué dans la Cité des ducs ce week-end. Les mascottes de ce nouveau spectacle, El Xolo et Bull Machin, ont été chaudement applaudies à chacune de leurs déambulations dans les rues, à Saint-Herblain et dans le centre-ville de Nantes, suivies à chaque fois par des dizaines de milliers de personnes.

Dimanche après-midi pour le final, la foule s’est massée autour de la place de la Petite-Hollande pour assister à la grande course opposant ces deux chiens géants. Après une préparation digne des plus grands athlètes et quelques rebondissements (et notamment un changement de patte pour le gagnant), c’est finalement le bouledogue anglais, qui a bavé allègrement sur le public lorsqu’il ne fumait pas le cigare, qui a remporté le trophée, un gigantesque os.

Bull Machin lors du spectacle de Royal de Luxe, dimanche 24 septembre 2023 à Nantes - J. Urbach / 20minutes

Cent vingt comédiens et techniciens

Vers 17 heures, les deux toutous ont fait leurs adieux avant de repartir, le vainqueur en camion sur un monticule de pneus et l’autre en tapis volant, devant des habitants émus et conquis. « Ils vont nous manquer, sourit une mère de famille. On les a vus s’entraîner, se reposer, se limer les ongles, se brosser les dents… » « C’était un week-end fabuleux », entend-on dans la foule, même si certains habitants regrettent d’avoir dû jouer des coudes pour suivre convenablement le spectacle.

La représentation a mobilisé quelque 120 comédiens et techniciens. Entre 350.000 et 400.000 spectateurs ont été comptabilisés pendant les trois jours, a annoncé la ville de Nantes en fin de journée.