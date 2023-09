« C’est la meilleure année du Voyage à Nantes depuis son existence en 2012 », clame, ravi, Jean Blaise. Quelque 745.000 visites ont été comptabilisées en juillet-août sur le parcours de la ligne verte à Nantes, annonce ce jeudi le Voyage à Nantes, en guise de bilan de l’événement estival 2023. Soit une hausse de fréquentation d’environ 22 % par rapport à l’année précédente et de 5 % par rapport à 2019, « année record » pour le VAN. Le visitorat étranger, dont la part variait de 20 % à 40 % selon les sites, a progressé. Les retombées économiques pour le territoire nantais (estimation de 75 millions d’euros) sont également en hausse.

Pourquoi ce succès ? La nouveauté d’une thématique centrale (les statues), le choix de « resserrer le parcours » sur le centre-ville et le « retour des touristes » vers les destinations urbaines après les années Covid sont avancées comme arguments. On pourrait ajouter la météo maussade qui a entraîné un transfert de touristes venus du littoral.

Des lieux d’installation encore à trouver

Parmi les œuvres exposées cet été, plusieurs d’entre elles vont demeurer définitivement sur l’espace public nantais. Une démarche que l’organisation du VAN essaie de répéter chaque année mais qui sera particulièrement étoffée cette fois-ci. Ce sera le cas de la statue réalisée par Sanam Khatibi, visible cet été dans le jardin de la Psalette (cathédrale) cet été, qui est réinstallée sur le site de la Persagotière, en bord de Sèvre. C’est aussi le cas des pictographes Le Champ des signes dessinés sur le parvis du Pôle des arts graphiques sur l’île de Nantes. La collection permanente s’enrichira également des six créatures d’Olaf Breuning présentes place du Commerce cet été mais le lieu définitif n’a « pas encore été trouvé ».

La statue du général Cambronne détournée à la terrasse de la brasserie La Cigale à Nantes, dans le Cadre du Voyage à Nantes 2023. - F.Brenon/20Minutes

Un nouveau lieu est aussi recherché pour le totem Achronie 39 de Marion Verboom qui était visible passage Sainte-Croix. Enfin, et cela risque de plaire au public, les quatre statues détournées par l’artiste Olivier Texier (général Cambronne, général Mellinet, allégorie de Nantes et allégorie de la Loire) devraient, elles aussi, effectuer leur retour. « On avait envie de les retrouver quelque part. Il y a de fortes chances qu’elles soient en place en mars », indique Jean Blaise.

« Le prix de vente était beaucoup trop élevé »

Par ailleurs, une réflexion était ouverte pour conserver les 19 sculptures de Xu Zhen, exposées rue d’Orléans cet été, et considérées comme la « pièce majeure » de l’édition 2023. Cette réflexion a abouti à un renoncement, principalement pour des raisons financières. « Le prix de vente était beaucoup trop élevé pour nous. Et puis on ne pouvait pas la placer n’importe où, ce n’était pas simple », justifie Jean Blaise. « On voudrait tout garder, poursuit le directeur du VAN. Mais ce n’est pas possible. Il faut aussi tenir compte de l’entretien. On emploie deux personnes à temps complet pour cette mission. »

Pour la saison estivale prochaine, le Voyage à Nantes entend « poursuivre avec une thématique ». Il réfléchit aussi à proposer un deuxième parcours à l’extérieur du centre-ville, « donnant envie aux visiteurs de revenir le lendemain ». En attendant, l’organisation prépare également la deuxième édition de son événement accompagnant les fêtes de fin d’année, intitulé « Le Voyage en hiver », du 24 novembre au 7 janvier. Peu chaleureuse et peu spectaculaire, la première édition avait déçu les observateurs. « Je pense que ce Voyage en hiver sera merveilleux, annonce Jean Blaise. On a eu plus de temps pour le préparer. On a pu analyser les réussites et les ratés. Ce sera bien. »