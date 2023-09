Les usagers du réseau de transports en commun nantais avaient pris l’habitude de chercher leurs horaires ou itinéraires sur le site Internet Tan.fr. Mais depuis ce mardi matin, celui-ci ne fonctionne plus et renvoie automatiquement sur le portail Naolib.fr. Aucune erreur : Naolib est la nouvelle marque de Nantes métropole conçue pour réunir à la fois l’offre des tramways, bus, busways, mais également les vélos en location (Bicloo), le covoiturage et le stationnement (NGE et Effia).

Un changement voulu pour « faciliter la vie des habitants ». Un nom choisi parce qu’il évoque « le territoire nantais avec Nao », diminutif de Naoned (Nantes en breton), et aussi « la liberté de déplacements avec lib ».

Le logo Naolib va remplacer celui de la Tan ou de Bicloo, par exemple. - F.Brenon/20Minutes

Le déploiement visuel sera progressif

Toutes les informations des différents services de mobilité sont donc désormais réunies sur un même site Internet. La nouvelle plateforme propose, notamment, des outils pour optimiser ses déplacements et bien choisir son mode de transport (trafic, calculateurs, comparatifs, diagnostics…). Une plateforme téléphonique est aussi mise en place : 02.40.444.444, tandis que des rendez-vous physiques avec des conseillers sont proposés pour ceux souhaitant faire le point sur leur mobilité.

Une application mobile suivra d’ici à 2025, indique la métropole. Les logos des véhicules, panneaux, stations, cartes et vêtements professionnels, quant à eux, vont également devoir être changés. Mais ce déploiement est « progressif », et nécessitera deux à trois ans.