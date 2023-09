Il y a un an pile, lors du premier renoncement de Nantes métropole à construire l’Arbre aux hérons, ils s’étaient déclarés « trahis », dénonçant un « gâchis énorme » et une « entourloupe ». Ce vendredi, c’est, cette fois, par un bref communiqué, sans animosité, que les auteurs des Machines de l’île, Pierre Orefice et François Delarozière, ont réagi à l’abandon définitif de l’ambitieux projet, abandon annoncé jeudi soir par Nantes métropole et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire.

« En premier lieu, nous tenons à remercier tous les parrains de l’Arbre aux Hérons, entreprises et particuliers, qui nous ont accompagnés et soutenus, et bien sûr Yann Trichard, président de la CCI, qui a tout tenté pour le faire naître. L’Arbre aux Hérons ne verra pas le jour dans sa forme aboutie. Ce n’est pas la fin des Machines de l’île », assurent Pierre Orefice et François Delarozière.

« Accompagner l’île de Nantes dans sa mutation »

Les deux hommes poursuivent, se projetant dans l’avenir. « Nous, les auteurs de cette extraordinaire aventure, continuons à créer et à inventer la transformation de la ville par l’art pour faire rêver les Nantais. C’est pourquoi nous viendrons bientôt vous présenter un nouveau projet pour accompagner l’Ile de Nantes dans sa mutation et continuer de s’adapter aux changements de notre époque. L’histoire continue. » Nantes métropole a, de son côté, indiqué qu’elle souhaitait que le Grand héron créé pour survoler l’Arbre aux hérons soit exploité sur l’esplanade des Nefs d’ici un an.

Directeur des Machines de l’île depuis 2007, Pierre Orefice, 69 ans, partira officiellement en retraite fin septembre. François Delarozière, 60 ans, est, quant à lui, directeur de la compagnie La Machine, laquelle est hébergée sous les Nefs de l’île de Nantes.

Des obstacles juridiques et de sécurité

Stoppé net par Nantes métropole il y a un an pour des raisons budgétaires et juridiques, le projet d’Arbre aux hérons avait été relancé par la CCI qui travaillait à réunir des fonds privés. La démarche financière semble avoir été réussie, selon la CCI, mais le projet s’est heurté à des obstacles juridiques et sécuritaires, font savoir Nantes métropole et la chambre de commerce.

L’atypique projet d’arbre, qui suscitait l’enthousiasme auprès de nombreux Nantais, était fortement contesté au sein du conseil métropolitain, notamment par les écologistes. « Peu importe son financement, l’Arbre aux hérons reste un projet insensé dans un monde en surchauffe où les priorités sont l’écologie et la solidarité », se sont ainsi réjouis ce vendredi les élus écologistes, membres de la majorité métropolitaine présidée par Johanna Rolland (PS).