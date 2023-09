Mauvaise surprise pour de nombreux riverains et commerçants du nord-ouest de Nantes. Depuis ce vendredi, le stationnement payant s’est étendu à certaines rues des quartiers Hauts-Pavés-Saint-Felix et Dervallières-Zola. « Je vais tenter de me garer un peu plus loin, mais j’imagine que je ne vais pas être le seul, rapporte cet habitant du boulevard Eugène-Orieux, à la limite de la nouvelle zone payante. Sinon, pas le choix, je souscrirais l’abonnement pour les riverains [180 euros par an au tarif plein]. »

La décision, adoptée par le conseil municipal en octobre dernier, vise à « faciliter le stationnement des automobilistes occasionnels » et à « encourager l’utilisation des transports en commun et du vélo ». Repoussée plusieurs fois, elle a bel et bien été mise en oeuvre ces derniers mois dans le centre-ville (extension de la zone rouge notamment) et dans plusieurs quartiers (Malakoff-Saint-Donatien, Nantes sud) où des horodateurs sont apparus, depuis début juin.

Jusqu'ici gratuit, le parking Wilson, à la pointe ouest de l’île de Nantes, doit lui aussi devenir payant, avec un passage en zone rouge. Prévu pour ce vendredi, ce gros changement interviendra finalement courant du mois de septembre, comme l'indique la carte de stationnement diffusée par la ville.