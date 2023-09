Les troublantes statues ont parfaitement fait illusion auprès des visiteurs. Et le succès, lui, est bien réel. Lancée début avril, l’exposition Hypersensible, un regard sur la sculpture hyperréaliste présentée dans le patio du musée d’arts de Nantes avait déjà accueilli plus de 244.000 visiteurs, ce vendredi matin. Un record jusqu’alors détenu par l'exposition dédiée à Charlie Chaplin, qui avait réuni près de 150.000 personnes. Et qui pourrait encore un peu augmenter avant la fermeture de ses portes, ce dimanche soir.

Présentée comme un « moment fort de l’année culturelle nantaise », Hypersensible et sa trentaine de statues ont tenu leurs promesses, avec une météo pluvieuse en juillet qui a dû encore renforcer l'engouement. « Ces œuvres nous proposent une rencontre singulière, rapportait à 20 Minutes Katell Jaffrès, la commissaire de l’exposition. Au-delà de la prouesse technique, elles vont mobiliser nos émotions, comme nous fasciner. Devant ces personnes à qui il ne manque parfois que la respiration, il peut y avoir tout un panel de réactions, comme l’identification, le rejet, la surprise, le malaise, etc. Elles nous renvoient vers nos propres ressentis. »

Après un week-end qui s'annonce sûrement chargé (l’entrée est gratuite dimanche, comme tous les premiers du mois), le musée proposera une nouvelle exposition temporaire à partir de la fin du mois d’octobre. Il s’agira de peinture avec « une relecture de l’œuvre de Suzanne Valadon », indique le site Internet du musée.