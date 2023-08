Dans les cartons depuis 2021, le futur grand réseau vélo de Nantes métropole passe à la vitesse supérieure. Ce lundi, le tracé définitif de ses 220 km de pistes cyclables magistrales, « lisibles et sécurisées » a été dévoilé, tout comme la façon dont il faudra les appeler. « Les Grandes voies vélo passeront par le centre de Nantes jusqu’aux 24 communes, qui seront aussi reliées entre elles, sans tomber dans un réseau en étoile », explique Nicolas Martin, vice-président en charge des mobilités douces. Majoritairement en site propre et monodirectionnelles, elles seront toutes opérationnelles d’ici à 2026, promet la collectivité.

Un marquage au sol matérialisera les futures grandes véloroutes - J. Urbach

Pour « faciliter les usages », la métropole compte mettre le paquet sur la signalétique. « Comme un plan de bus, vous aurez votre plan vélo, avec des lignes qui porteront des lettres de A à I, poursuit Nicolas Martin. Il y aura des grands points, comme des stations, qui jalonneront les parcours afin de mieux s’y retrouver. » Un marquage au sol de couleur verte, « sobre », matérialisera ces véloroutes, dont certaines doivent encore être aménagées ces trois prochaines années (comme le long du boulevard Dalby, par exemple, ou entre Rezé et Les Sorinières).

Deux tronçons en test dès septembre

Mais d’ici à quinze jours, les cyclistes qui relient le CHU à Malakoff, ou la H Arena à la gare (une partie des nouveaux itinéraires B et D) pourraient apercevoir la nouvelle signalétique. Et seront appelés, pendant deux mois, à faire remonter leurs remarques via l’appli Naolib, la marque qui vise à réunir les opérateurs de mobilité nantais.

D’après la métropole, 17 % de cyclistes en plus ont été comptabilisés en juillet 2023, par rapport à l’an dernier. La part modale du vélo pourrait avoir dépassé les 8 %, alors que l’objectif est d’atteindre 12 % en 2030.