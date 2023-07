Les palissades sont en cours d’installation. Depuis ce début de semaine, les travaux ont commencé autour de la tour de la gare SNCF de Nantes. Après la transformation du parvis et la création de la mezzanine, c’est ce bâtiment vieillissant, côté Nord, qui démarre une importante rénovation. La durée du chantier va durer environ trois ans, indique la SNCF.

Pour rappel, cette tour doit à terme accueillir « Naow », un projet de centre d’affaires et de coworking. Les actuels bureaux de la SNCF seront installés au rez-de-chaussée et au premier étage de ce bâtiment de 8.000 m2, « moderne et entouré de façades vitrifiées ». Tout le reste de l’immeuble sera dédié à une activité de location de bureaux en « flex office », et disposera d’un café-restaurant et une salle de fitness situés au rez-de-chaussée.

En attendant, les travaux vont engendrer quelques perturbations pour les voyageurs : l’accès aux voies 52 à 55 par le porche de la tour sera fermé. Il faudra passer par le quai 1 en suivant la nouvelle signalétique.