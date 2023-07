Sa livraison est prévue dans un an. Sur l’île de Nantes, boulevard Vincent-Gâche, un ambitieux projet immobilier à 51 millions d’euros est en train de sortir de terre. Il s’agit de la nouvelle cité administrative de Nantes, qui regroupera sur 14.000 m2 quelque 800 agents de l’État actuellement disséminés sur une dizaine de sites. Et notamment ceux de l’actuelle Maison de l’administration nouvelle (MAN), ouverte il y a 50 ans à quelques centaines de mètres de là, ou encore ceux des Finances publiques, installées dans des locaux quartier Euronantes après avoir déménagé de la tour Bretagne.

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, police de l’air et des frontières, centre d’expertise et de ressources des titres de la préfecture… A l’automne 2024, une dizaine de services s’installeront dans ce bâtiment décrit comme « exemplaire » en matière de transition environnementale, avec la promesse d’une consommation énergétique réduite de deux tiers. « La priorité sera donnée à la lumière naturelle, notamment grâce aux larges fenêtres, explique l’architecte du projet Bruno Gaudin. Il n’y aura pas de climatiseur, c’est l’architecture du bâtiment et sa façade qui feront le travail. » Le bâtiment, modulable, ne proposera que 15 % de bureaux individuels, contre 40 traditionnellement.









Doté de cours intérieures, petits jardins et terrasses végétalisées, l’immeuble de trois étages devrait donc trancher avec les constructions tertiaires des dernières décennies. Au total, 1.400 agents publics seront réunis sur ce site qui abrite déjà la direction départementale de la protection des populations. Une opération parmi d'autres en France qui permettra aussi à l’État, locataire ou propriétaire selon les sites, de libérer du foncier et, donc, de percevoir des recettes. Le terrain de l’actuelle Maison de l’administration nouvelle, rue Viviani, pourrait ainsi être vendu à la métropole.