Le projet se précise mais il faudra encore patienter un peu avant d’y piquer une tête. Evoquée depuis plusieurs années, la future piscine olympique de Rezé, près de Nantes, entre dans sa phase opérationnelle. Cette semaine, les élus de Nantes métropole vont voter le programme détaillé de la structure, qui ne devrait pas ouvrir ses portes au sein de la future ZAC Pirmil-Les Isles avant la rentrée scolaire 2028, a-t-on appris ce lundi.

Comme annoncé, cette piscine abritera un bassin de 50 mètres et un autre de 25 mètres, tous deux dotés de dix couloirs de nage. Le premier sera doté d’un « quai mobile » afin de le diviser en plusieurs zones permettant divers usages en même temps. Autre précision : l’équipement disposera finalement d’une pataugeoire de 60 m2, pour les scolaires débutants et les familles. Une tribune de 750 places sera aussi créée.

Performances environnementales

Car ce projet à 52 millions d’euros vise à palier les fortes tensions qui existent actuellement dans la métropole en matière de piscine, que ce soit pour les athlètes de haut niveau (natation artistique et natation de course), les associations mais aussi les particuliers. Ces derniers devraient notamment bénéficier de créneaux sur l’heure de midi et les week-ends, promet Ali Rebouh, adjoint à la mairie de Nantes délégué au sport.

L’élu assure aussi que la piscine sera exemplaire en matière de performances environnementales. La consommation d’eau sera de 90 litres par baigneur et par an, « soit 30 % de moins par exemple que la piscine nantaise Léo-Lagrange », aux volumes d’eau comparables. Des cellules photovoltaïques permettront de couvrir « au moins 10 % de la consommation d’électricité » de la piscine, raccordée au réseau de chaleur.