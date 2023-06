Oubliez la TAN, Bicloo ou NGE parkings. Faites place à Naolib ! Nantes métropole a annoncé ce vendredi le lancement, à partir de septembre, d’une nouvelle identité réunissant la plupart des opérateurs de mobilités présents dans l’agglomération. Les transports en commun, les vélos en location, le covoiturage mais aussi les parkings payants (NGE et Effia) seront ainsi rassemblés derrière une seule et même marque : Naolib. Un nom choisi parce qu’il évoque « le territoire nantais avec Nao », diminutif de Naoned (nom nantais en breton), mais aussi « la liberté de déplacements avec lib ».

Les logos des véhicules, panneaux, stations, cartes et vêtements professionnels vont donc devoir être changés. Mais ce déploiement sera « progressif », pendant deux à trois ans, indique la métropole. « Cela se fera au fur et à mesure, en fonction des renouvellements de matériel. On a fait le choix de la sobriété plutôt que du clinquant », justifie Johanna Rolland, présidente de Nantes métropole. Le coût du remplacement global des logos n’a pas été révélé, on sait toutefois que la conception du nouveau visuel a coûté près de 40.000 euros.

« Faciliter la vie des habitants »

Outre un nouveau nom, Naolib proposera surtout un nouveau site Internet commun à tous les services, lequel viendra donc remplacer les sites actuels, dont le très fréquenté Tan.fr. Ce nouveau site intégrera un calculateur d'itinéraires et affichera le trafic en temps réel. Une appli mobile suivra à partir de 2025. Une plateforme téléphonique sera aussi créée. Et puis il y aura une carte de paiement et d’abonnement qui, un peu à l’image de l’actuelle carte Libertan, permettra de régler ou de justifier l’ensemble de ses déplacements. Il sera, par exemple, possible de louer avec un vélo en libre-service, de valider son voyage en busway, de profiter d’un trajet en covoiturage, ou de l’utiliser pour payer son stationnement en parking souterrain.

« L’idée c’est de mettre l’usager au cœur d’un bouquet de services », justifie Pascal Bolo, président de la Semitan. « Avant vous étiez obligé de faire plusieurs démarches. Demain, il n’y en aura plus qu’une seule. L’objectif est de faciliter la vie des habitants et d’accompagner le changement des comportements », insiste Johanna Rolland.

Pour l’heure, les opérateurs privés d’autopartage (Marguerite, Citiz) n’ont pas encore rejoint Naolib. Des discussions « sont en cours ». La future carte Naolib pourrait, aussi, être autorisée sur le réseau TER.

Les noms des sociétés d'économie mixte Semitan et NGE n'ont pas vocation à disparaître. Leurs activités commerciales seront toutefois identifiées sous la marque Naolib.