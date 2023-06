L’annonce ne plaira aux inconditionnels de la voiture, forcément. Nantes métropole fait savoir ce mercredi que l’espace piéton du centre-ville de Nantes allait s’étendre à une vingtaine de nouvelles rues réparties dans quatre secteurs. Le premier concerné, à partir de 2024, est celui du quai de Versailles. Cela commencera par la fermeture définitive aux voitures du pont Saint-Mihiel, dès la fin juin 2023.

La zone piétonne du secteur Hôtel de ville (rues A.Brossart, Saint-Léonard…) sera également étendue en 2024. En 2025, ce sera au tour des quartiers Joffre (rues M.Joffre, G.Drouet…) et Cathédrale (rues de Verdun, Saint-Denis…). Des bornes seront installées pour empêcher les accès.

Les rues Henri IV et Clemenceau apaisées

Réservée aux bus, livreurs, riverains et taxis, mais interdite aux voitures sans macaron, la zone à trafic limité (ZTL) va également se déployer sur les rues Henri IV et Clemenceau, entre Duchesse-Anne et le Jardin des plantes, à l’horizon 2025. Le trafic de ces deux axes avait déjà nettement diminué.





Carte de l'extension de la zone piétonne à Nantes à partir de 2024. - Nantes métropole

Les mêmes restrictions s’appliquent depuis dix ans au cours des 50-Otages, à la rue du Calvaire et à celle de l’Hôtel de ville. Elles ont eu pour effet de réduire par trois le nombre de véhicules, la circulation dans la ZTL faisant l’objet de contrôles.

L’objectif de ces mesures est d’inciter les Nantais à « abandonner la voiture » au profit de la marche, du vélo ou des transports collectifs. Une concertation publique sera ouverte du 12 juin au 21 juillet.