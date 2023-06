« C’est le projet de la bifurcation écologique. Le changement de modèle, c’est maintenant. » La présidente de Nantes métropole, Johanna Rolland (PS), et son équipe ont dévoilé ce vendredi midi « la nouvelle version » du projet de transformation du vaste secteur de la Petite-Hollande. Les grands principes annoncés depuis 2019 ne bougent pas : suppression des 1.200 places de stationnement automobile au profit des piétons et vélos, renforcement des espaces verts, et maintien du grand marché du samedi matin. Mais, après l'épisode de canicule vécue l’été dernier, Johanna Rolland a eu la conviction qu’il « fallait aller plus loin sur la place de la nature ». L’agence d’urbanisme TER en charge du dossier a donc été priée de se remettre au travail.

La nouvelle version, surnommée « parc-archipel », prévoit de « remettre en pleine terre », c’est-à-dire débitumer, quatre hectares (un de plus que le projet précédent) entre l’île Gloriette, le quai de la Fosse et la place du Commerce. Elle prévoit de planter 600 arbres supplémentaires (le double d’auparavant) pour atteindre un total d’un millier d’arbres. Le square Daviais sera conservé mais légèrement réaménagé. Une esplanade pavée sera aménagée juste à côté. On trouvera aussi des pelouses, des bancs, des tables, des jeux pour enfants, des équipements sportifs, deux kiosques. « Ce projet va offrir de la beauté et du bien-être au cœur de la ville. Demain, il y fera 8°C de moins en été grâce à la nature », avance Johanna Rolland.

Les gradins sur la Loire remplacés par un simple ponton

Le marché du samedi sera déplacé de sa position centrale actuelle et étiré « à l’ombre » des grands arbres, le long des voies de tramway. Il s’étalera ainsi du parking médiathèque aux abords de la place du Commerce. La circulation automobile, quant à elle, conservera finalement à peu près le tracé que l’on observe aujourd’hui, alors qu’elle devait initialement être repositionnée au nord. La chaussée reliant le quai de la Fosse aux voies sur berges sera toutefois éloignée de la Loire et coupera étonnamment les allées piétonnes menant jusqu’au fleuve.





Image de synthèse d'une partie de la place de la Petite-Hollande réaménagée en parc. - Agence TER

« Oui mais la chaussée passera d’une 2x2 voies à une 2x1 voie. Les flux automobiles seront réduits », parie Nicolas Martin (EELV), vice-président de Nantes métropole. Les voitures n’auront, effectivement, plus accès aux rives de Gloriette, lesquelles seront piétonnisées et végétalisées. Les cyclistes bénéficieront dans le secteur de plusieurs nouvelles pistes séparées.

Le projet initial prévoyait également un belvédère dégagé sur la Loire avec l’aménagement de gradins en béton. Ce n’est plus à l’ordre du jour. Des « cheminements » et un ponton de bois plus modeste « permettant de s’approcher de l’eau » est maintenant annoncé. Les berges s’intégreront mieux au Mémorial de l’abolition de l’esclavage, pense Johanna Rolland.

Le coup d’envoi des travaux est planifié pour 2026. Livraison envisagée à l’horizon 2028. Mais, entre 2024 et 2026, une première phase de « préfiguration » consistera à remplacer déjà du béton par de la végétation. La moitié des places de stationnement devrait ainsi avoir disparu dès 2026. Montant de l’investissement : 70 millions d’euros. Dans un second temps, le quai de la Fosse sera, à son tour, réaménagé.