Trois jours après la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire, c’est au tour des organisations patronales de la région d’exprimer ce vendredi leur colère face à la lenteur du réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique. « Maintenant il faut que ça bouge », exigent le Medef et la CPME dans une lettre ouverte adressée à l’Etat, cosignée par Des Ailes pour l’ouest, l’association ayant longtemps milité pour le transfert de la plateforme à Notre-Dame-des-Landes.

« Plus de 5 ans après la première annonce du gouvernement, c’est l’inaction et le flou qui dominent. C’est un véritable mauvais coup que l’État porte à notre territoire », s’agacent-elles.

Un « profond mépris »

« Attendre, c’est prendre le risque d’obérer durablement notre développement économique à l’échelle de tout notre territoire. C’est prendre le risque du déclassement de l’ensemble de notre territoire. C’est perdre un temps précieux dans la transition environnementale », dénoncent les patrons, appelant l’Etat à « respecter ses engagements et à agir ». Mardi, Christelle Morançais (ex LR) avait déploré le sentiment d’un « profond mépris à l’égard d’un territoire qui refuse d’être doublement condamné par l’abandon et l’inaction de l’Etat dans ce dossier ».

Le projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes avait été abandonné le 17 janvier 2018 par le gouvernement d’Edouard Philippe. Ce dernier s’était alors engagé à moderniser et agrandir l’aéroport Nantes-Atlantique.