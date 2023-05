Il s’appelle « parc » des Chantiers mais n’a pas grand-chose d’un jardin. A Nantes, la vaste zone piétonne s’étendant des Machines de l’île à la grue grise, à la pointe ouest de l’île de Nantes, est au cœur des réflexions. Il faut dire que cet espace de 15 hectares, géré par le Voyage à Nantes via une délégation de service public, a bien évolué en quelques décennies. Autrefois haut-lieu de la construction navale, il s’est transformé en zone touristique, culturelle, patrimoniale, événementielle mais aussi en parc de logements puisque 3.000 habitants sont attendus à terme sur cette portion de l’île, également fréquentée par le Grand éléphant.

Dans les prochaines années, le Voyage à Nantes souhaite « lui donner une identité propre » tout en conservant ces multiples facettes. Et les enjeux sont nombreux, à commencer par la végétalisation de cette aire plutôt minérale, qui devrait commencer dès l’hiver prochain dans le but de « rendre plus agréables un certain nombre de secteurs, notamment en période de fortes chaleurs. »









Réduire les flux, améliorer la sécurité

« Il y a aussi un vrai sujet sur l’accessibilité, et les flux qu’il va falloir réduire, ajoute Stéphanie Braka, en charge du projet au VAN. Travailler sur la continuité piétonne et cyclable mais aussi sur un système pour limiter les véhicules de livraison, avec un point unique sur le site pour tous les commerçants et des triporteurs pour la question du dernier kilomètre. » Un point d’autant plus important que le tramway passera bientôt le long du boulevard Léon-Bureau, avec de longs travaux prévus pour démarrer en avril 2024.

D’ici là, une autre priorité est toujours celle d’améliorer la sécurité sur ce site qui voit passer plus de 2,6 millions de personnes en moyenne par an, et notamment la nuit. Après des aménagements en matière d’éclairage et la création d’agents de quai, quatre professionnels de la médiation sont dédiés depuis début mai à ce quartier, du jeudi au samedi entre 22 heures et 6 heures du matin. Un « gardien du parc » a aussi été recruté pour veiller sur le site en journée.