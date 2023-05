Un homme soupçonné d’être l’un des auteurs d’un rodéo à l’intérieur même d’un centre commercial de la métropole nantaise et dont la vidéo avait été abondamment relayée et commentée, a été arrêté et écroué, a annoncé le parquet dimanche.

L’auteur présumé, un homme de 20 ans, déjà connu des services de police, « a reconnu les faits au cours de sa garde à vue » jeudi, a déclaré Renaud Gaudeul, procureur de la République à Nantes, dans un communiqué. « Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement selon la procédure de comparution immédiate » qui se tiendra mardi, a précisé le magistrat.

La vidéo postée sur TikTok

Le 21 avril, les auteurs de ce rodéo s’étaient filmés dans un centre commercial d’Orvault (Loire-Atlantique) et avaient posté sur le réseau social TikTok la vidéo diffusée ensuite par BFMTV. On y voit notamment trois deux-roues emprunter un escalator du centre commercial Leclerc Grand Val. Ils circulent ensuite dans la galerie marchande, rasant les vitrines des magasins au milieu de clients, avant de quitter rapidement les lieux par une autre sortie.

Ce rodéo a provoqué « un légitime émoi parmi les commerçants et usagers », a souligné Renaud Gaudeul, précisant que « des investigations se poursuiv(ai)ent » pour retrouver les autres participants. Au cours du mois d’avril, deux personnes ont été blessées à Nantes « par des pilotes de deux roues s’adonnant à des rodéos urbains » et 142 opérations de lutte contre les rodéos ont eu lieu depuis le début de l’année (399 opérations en 2022), a détaillé le magistrat.