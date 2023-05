Les lieux sont difficilement reconnaissables pour ceux qui n’auraient pas mis les pieds à Nantes ces dernières années. Après quatre ans d’un énorme chantier, place aux ultimes réglages dans le secteur Feydeau-Commerce, en plein centre-ville. Cet incontournable lieu de passage, où cheminent 100.000 piétons par jour, ressemble désormais à une grande esplanade où les bus et les voitures n’ont plus leur place. Finis les trottoirs encombrés, les marches à enjamber, les vieilles aubettes de la TAN à contourner… « Le premier enjeu était d’apaiser l’espace en le rendant aux piétons, indique Johanna Rolland, la maire (PS) de Nantes. C’était une gare routière, c’est aujourd’hui une promenade, une coulée verte située sur ce qui était un ancien bras de la Loire. »





Les quais jardins de part et d'autres de la ligne du tramway, secteur Feydeau Commerce à Nantes - J. Urbach/20 Minutes

De part et d’autre de la ligne 1 de tramway, la paysagiste Jacqueline Osty, en charge du projet, a transformé les allées Brancas et Duguay-Trouin en « quais jardins ». Sandwich à la main, Maya, Aurélie et Léa sont assises sur l’un des très nombreux bancs en pierre, qui encadrent les nouveaux « îlots plantés », d’où sortent des dizaines d’iris violettes, mais aussi des vivaces. « C’est beaucoup plus aéré, très joli, estiment les lycéennes. Avant ça faisait vieillot et franchement sale. Là, on n’hésite pas à s’arrêter, c’est presque convivial. »

Si plusieurs dizaines de platanes ont été coupés pour le projet, notamment pour « révéler les façades », 3.400 m2 d’espaces au total ont été végétalisés avec la plantation d’une centaine de nouveaux arbres et d’un millier d’arbustes, « adaptés au changement climatique ». « Par rapport à avant, il n’y a rien à dire, c’est vraiment très bien, apprécie-t-on au bureau de tabac de l’allée Brancas, en plus du soulagement que les travaux se terminent enfin. Par contre, de l’autre côté, tout le monde n’est pas du même avis… »





Les nouvelles fontaines du secteur Feydeau Commerce à Nantes - J. Urbach / 20 Minutes

« Ça manque de vert » place du Commerce

A quelques dizaines de mètres, c’est vrai que l’ambiance est différente sur la place du Commerce. Les terrasses de café donnent sur un vaste plateau de granit, sans arbre ni bac fleuri, comme si « la nature en ville » avait ici été oubliée. « Ça manque de vert, se désole une commerçante, qui regrette encore l’ancien marché aux fleurs. La place avait besoin d’un petit coup de neuf, mais là c’est vraiment trop gris ! Je redoute franchement la prochaine canicule. » « C’est moche, c’est trop minéral. On va être encore inondé lorsqu’il pleuvra », peste, lui aussi, un employé d’un restaurant voisin.

Selon la mairie, ce manque de plantations à cet endroit s’explique notamment par les contraintes liées au parking souterrain, et par les événements, comme le marché de Noël, que le lieu a vocation à réunir. Mais elle mise sur ces drôles de fontaines, déjà critiquées sur les réseaux sociaux pour leur forme en losange qui ressemblerait à celle d’un cercueil, pour « créer des îlots de fraîcheur », à l’instar du Miroir d’eau devant le château. « Des jets d’eau seront programmés pour animer le plateau et accrocher la lumière », promet Jacqueline Osty, qui précise qu’il s’agit d’un circuit fermé.









Cette grande rénovation, qui a coûté plus de 30 millions d’euros, sera célébrée dans dix jours à l’occasion d’un week-end festif inaugural, les 13 et 14 mai. La maire de Nantes y partagera sûrement ses objectifs en matière de sécurité, notamment pour lutter contre les nombreux trafics qui se déroulent dans ce secteur. « L’éclairage public a été repensé, les plantations imaginées pour éviter que l’on puisse s’y cacher, cinq caméras supplémentaires ont été installées », détaille Johanna Rolland.

La maire demandera aussi sûrement aux riverains les plus critiques d’attendre encore un peu, le temps que la végétation pousse et que les habitants s’approprient les lieux. « Ce projet va vivre, assure la maire de Nantes. Nous regarderons dans les prochains mois comment les espaces et les plantations vont évoluer. Je suis sûre que cela ressemblera à un pari réussi. »