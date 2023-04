Il a plié bagage plus tôt que prévu. A Nantes, le village promotionnel du Service national universel (SNU) n’a pas résisté aux dizaines de manifestants venus l’accueillir. Installés en fin de matinée sur la place du Bouffay, les stands qui devaient proposer animations et témoignages autour de ce dispositif expérimenté par quelque 50.000 jeunes depuis son lancement en 2019 ont été rangés peu de temps plus tard.

Un collectif, venu protester contre « une forme de militarisation et d’embrigadement des jeunes mineurs », a en effet perturbé la tenue de l’événement, qui tourne dans 25 villes françaises. « Votre pseudo service militaire, vous allez pas réussir à l’imposer, je crois », s’est félicité sur Twitter le député Nupes Andy Kerbrat.

⛔️ Le #SNU ne prends pas à Nantes :



- @sarahelhairy annule son discours car des citoyens expriment leur opposition.

- Les stands devaient rester jusqu'à 17h, leur installation est remballer à 12h30...



Votre pseudo service militaire, vous allez pas réussir à l'imposer, je crois. pic.twitter.com/zlf8sh5EpD — Andy Kerbrat🔻 (@AndyKerbrat) April 19, 2023



« Un collectif opposé au SNU a décidé de bloquer ce temps festif et informatif, ont réagi dans un communiqué les élus du groupe Démocrates et Progressistes de la ville de Nantes auquel appartient justement Sarah El Haïry, la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse. Nous le condamnons et déplorons que Nantes soit la seule ville de France où le village n’a pu avoir lieu. Preuve que Nantes est devenue un lieu de blocage permanent où le débat d’idées n’est plus possible. »

La prochaine étape de la tournée « Expérience SNU » est prévue samedi, à Caen.