Les fans du carnaval de Nantes, parmi lesquels se trouvent de nombreux enfants, peuvent se réjouir. Un défilé carnavalesque devrait bien avoir lieu cette année malgré le contexte social tendu. Les organisateurs et la ville de Nantes annoncent en effet la tenue d’une « parade » dans les rues du centre-ville le dimanche 7 mai (14h30) en remplacement des trois défilés initialement programmés les 2, 8 et 15 avril. Ceux-ci avaient été annulés en raison des risques de manifestation et de la présence de nombreuses poubelles non ramassées sur le parcours.

La nouvelle parade ne permettra pas, toutefois, d’admirer les nouveaux chars préparés par les carnavaliers. Elle comprendra en effet « des chars allégoriques d’années précédentes, de nombreuses grosses têtes » ainsi qu’une une « dizaine de groupes de musique », indique la ville de Nantes.

« Nous retrouverons l’année prochaine le carnaval dans son format habituel », ajoute la mairie. L’édition 2023 s’annonçait spéciale puisque Nantes a été nommée capitale européenne des carnavals pour cette année.