La série de coups de feu se poursuit dans la métropole nantaise. Un peu après 23h30 lundi soir, les pompiers sont intervenus pour porter secours à un jeune homme de 20 ans blessé par arme à feu au pied d’un immeuble d’habitation. Les faits se sont produits rue d’Agen dans le quartier Bellevue à Saint-Herblain, à l’ouest de Nantes.

Selon le rapport du centre opérationnel d’incendie et de secours de Loire-Atlantique, la victime, touchée au pied, a été transportée dans un état grave au CHU de Nantes. La police ainsi qu’une équipe du Smur et six sapeurs-pompiers se sont rendus sur place.