Ne cherchez pas ces prochains mois la navette fluviale reliant La Chapelle-sur-Erdre (port de la Grimaudière) au quartier de la Chantrerie à Nantes : le bateau n’effectuera plus d’allers-retours sur l’Erdre. La décision a été prise par Nantes métropole, après trois années d’expérimentation du service, opéré depuis 2021 par la Semitan. « Le bilan reste en dessous des fréquentations espérées avec une moyenne de 66 montées par jour, là où l’objectif fixé était d’atteindre les 160 montées par jour. Par ailleurs, le ponton côté Chapelle-sur-Erdre ne permet plus d’accoster de manière sécurisée et nécessite des aménagements », justifie la collectivité.

Cette dernière laisse toutefois la porte ouverte pour une reprise de l’activité le dimanche. « L’usage du dimanche (485 montées par jour) démontre l’intérêt touristique de cette liaison dont le devenir sera à analyser en lien avec les acteurs du projet », indique Nantes métropole.

Le passeur de l’Erdre (N3) est maintenu

Un collectif d’usagers et de riverains est opposé à l’arrêt du service. Il fait remarquer que les ponts de la Jonelière et de Sucé-sur-Erdre sont éloignés de 13 km. Les élus de La Chapelle-sur-Erdre dont le maire, Fabrice Roussel (PS), n’est autre que le premier vice-président de la métropole, sont également contre la décision métropolitaine.

Le fonctionnement du Navibus N3, également surnommé « passeur de l’Erdre », n’est, lui, pas menacé. Il relie chaque jour les quartiers nantais Petit-Port et Port-Boyer.