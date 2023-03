Si la région Pays-de-la-Loire, éloignée des frontières terrestres, n’a pas la réputation d’être une place forte des transferts de cocaïne, les saisies douanières y sont pourtant en nette hausse. Après une année 2021 déjà marquée par une forte croissance d’activité, pas moins de 434 kg de cocaïne ont été interceptés en 2022 en Pays-de-la-Loire, soit 15 % de plus que l’année précédente, annonce ce mercredi la direction régionale des douanes.

Cette augmentation s’explique principalement par la saisie « exceptionnelle » de 364 kg au port de Saint-Nazaire-Montoir-de-Bretagne en mai. La marchandise, qui provenait de Martinique, était dissimulée dans un conteneur abritant des déchets industriels. Trois mois plus tôt, 50 kg de poudre blanche avait déjà été découverts dans un conteneur frigorifique du port de Montoir.

Un scanner mobile en 2024

« On sait bien que nos interventions ne représentent qu’une partie des trafics qui parviennent à passer. Tous les ports français sont touchés. C’est une problématique que l’on prend très au sérieux », indique Michel Marin, directeur régional des douanes. Pour renforcer l’efficacité des contrôles, un scanner mobile, comme on en trouve déjà dans les plus grands ports européens, équipera le port de Montoir en 2024. Le réseau routier est également sous vigilance : 17 mules transportant de la drogue dans leur corps ou leurs bagages ont été interpellées en 2022.

Outre la cocaïne, les saisies de cannabis et d’héroïne sont stables en Pays-de-la-Loire. Celles de tabac de contrebande sont en hausse.