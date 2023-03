Le suspense a pris fin. L’édition 2023 du carnaval de Nantes ne débutera pas dimanche comme prévu, annonce ce mercredi la ville de Nantes. Les trois défilés, celui du dimanche 2 avril (défilé de jour), celui du 8 avril (carnaval des enfants) et celui du 15 avril (nocturne), sont annulés en raison du contexte social sensible lié à la contestation de la réforme des retraites. Les difficultés de sécurisation et la présence de nombreuses ordures sur le parcours ne contribuent pas au maintien de l’événement.

« Nous sommes en train d’étudier avec les carnavaliers les conditions d’un report », indique la ville de Nantes. Le week-end dernier, la grande braderie de Nantes avait déjà été reportée en raison du contexte social.

Capitale européenne des carnavals

Ce n’est pas la première fois que le carnaval est contraint à un report. En 2016 et en 2018, des défilés avaient été repoussés en raison de manifestations (loi Travail et Notre-Dame-des-Landes). En 2020 et 2021, l’événement avait été annulé en raison de la crise sanitaire. Même situation en 2011 en raison des difficultés financières du comité des fêtes.









Récemment inscrit au patrimoine immatériel national, le carnaval de Nantes est composé de chars thématiques, grosses têtes, danseurs et musiciens. Il attire en moyenne 50.000 spectateurs pour son défilé de jour (ouverture) et autant pour son défilé nocturne (clôture). L’édition 2023 s’annonçait spéciale puisque Nantes a été nommée capitale européenne des carnavals pour cette année.