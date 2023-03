La vidéo, qui tourne depuis 24 heures sur les réseaux, suscite de nombreuses réactions. Sur une courte séquence filmée à la manifestation de Nantes samedi après-midi, on aperçoit une voiture sombre traverser la foule à vive allure, embarquant des grilles, sous les huées de plusieurs personnes venues protester contre la réforme des retraites. Selon le site Contre Attaque, « une voiture de la police banalisée avec un gyrophare a foncé dans un barrage à la croisée des trams, manquant de justesse de tuer des manifestant-es. »





A Nantes ce samedi, une voiture de la BAC a foncé dans un barrage à la croisée des trams, manquant de justesse de tuer des manifestant.e.s.



Mercredi, deux véhicules de police avaient déjà foncé dans une foule de manifestants qui rentraient du commissariat.



FAKE OFF

Le véhicule aperçu dans la vidéo n’appartiendrait pas à la police mais à la gendarmerie. Mais la scène a bel et bien été filmée lors de la manifestation. Selon la gendarmerie, cette voiture banalisée se trouvait là dans un autre but que d’encadrer le défilé : « Les gendarmes sont intervenus un peu plus tôt à Treillères, où un homme devait être hospitalisé au CHU de Nantes, rapporte une source de gendarmerie. Les pompiers du Sdis ont demandé à être escortés et sont passés au plus court. Ils ont traversé la manifestation sans difficulté. »

Selon la même source, les manifestants ont alors changé d’attitude en voyant arriver les forces de l’ordre. « Des objets ont été lancés, des individus ont voulu bloquer le véhicule et l’ont dégradé. Les gendarmes ont dû forcer pour parvenir à s’extraire de cette attaque. » Selon la gendarmerie, aucun blessé n’a été recensé et une enquête pour violences contre personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte.