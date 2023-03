Pas de chance pour les très nombreux passants et touristes qui viendront se promener dans la cour du château des ducs de Bretagne à Nantes ces prochains mois. Jusqu’en septembre, le paysage sera un peu entaché par d’imposants échafaudages qui recouvrent déjà une partie de la façade de l’édifice, classé monument historique. La faute à d’importants travaux, qui ne perturberont cependant pas les visites, précise la mairie de Nantes. Objectif : la restauration de la tour de la couronne d’or et des façades ouest.

« La tour de la couronne d’or, composée de loggias et de lucarnes, est ornée de sculptures et décors datant du XVe et du XVIe siècles, commandités par Anne de Bretagne, qui ont une très grande valeur historique et en font l’un des fleurons du patrimoine nantais, renseigne la ville. Ces sculptures sont dans un état alarmant et ont fait l’objet de mesures de sauvegarde en 2020. Les travaux à réaliser, délicats, conduiront au remplacement des sculptures les plus abîmées. »





Quant aux façades du Grand Logis et du Grand Gouvernement, « en pierre de tuffeau avec soubassement en granit », il s’agira davantage d’un grand nettoyage, avec un nouveau badigeon général réalisé à base de chaux. Le coût d’opération total est évalué à 930.000 euros.