C’est officiellement la fin de l’histoire. Après quinze ans d’existence, la Ressourcerie de l’île, installée à Rezé près de Nantes, a été placée en liquidation judiciaire, mardi. Cet acteur majeur du réemploi, incontournable dans l’agglomération nantaise (220.000 visiteurs s’y sont bousculés l’an dernier pour chiner objets, livres, vêtements ou meubles), n’aura donc pas d’autre chance de faire face aux lourdes difficultés financières qu’elle rencontrait. Elle avait déjà baissé le rideau de son grand espace de vente de 1.000 m2, il y a deux semaines, après avoir fermé son comptoir de dons. « Une triste fin », déplore la structure sur sa page Facebook.

Installées depuis 2010 dans un grand entrepôt vétuste voué à la démolition, la ressourcerie et sa trentaine de salariés avaient de grandes difficultés à trouver des locaux adaptés, c’est-à-dire assez grands pour toutes leurs activités (valorisation, vente…), mais également accessibles financièrement. Des locaux finalement trop chers et trop grands avaient été loués faute de mieux, mettant en quelques mois dans le rouge la trésorerie de l’association. Malgré une pétition et les récents soutiens affichés par la métropole et la ville de Rezé, aucune solution n’a pu être trouvée in extremis, douchant les derniers espoirs.

Un plan de rebond pour la filière

« C’est un électrochoc qui appelle un plan de rebond pour la filière du réemploi solidaire, indique Mahel Coppey, vice-présidente de Nantes métropole en charge des déchets, de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire. Nous devons redoubler nos efforts. Je proposerai prochainement une nouvelle rencontre aux acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire pour échanger sur cette situation et travailler collectivement aux contours de ce plan. »

En attendant, la métropole « appelle à la mobilisation des acteurs du réemploi pour se faire connaître de la Ressourcerie de l’île pour lui faire part d’opportunités éventuelles et faciliter le reclassement des salariés qui se trouvent ainsi privés d’emplois ». Sur la page Facebook de la ressourcerie, de nombreux clients font part de leur désarroi, apportant leur « soutien à toute l’équipe ».