Elles ne sont pour le moment visibles que dans les ateliers Alstom de La Rochelle. Mais d’ici à quelques mois, les nouvelles rames de tramway vont enfin débarquer sur le réseau nantais, pour remplacer les historiques, vieilles de 40 ans. Dès le printemps pour une phase de test, ces nouveaux trams (répondant au nom de Citadis XO5) embarqueront les premiers passagers dès l’automne, d’abord sur la ligne 1. Au total, « 49 rames seront mises en service sur le réseau d’ici 2026 pour un investissement de 218 millions d’euros, précise Nantes métropole. En 2027, 12 rames supplémentaires compléteront le réseau en lien avec le déploiement des futures lignes 6 et 7 de tramway ».





Les rames de tramways nantais sont en fabrication à La Rochelle - P. Garçon / Nantes métropole





Pour le moment, les techniciens s’affairent à l’assemblage de ces rames de 46 mètres de long, soit 6 mètres de plus que les tramways actuels (et donc une capacité de 50 passagers en plus). Les passagers devraient s’y retrouver puisque « la configuration des plateformes situées derrière les cabines de conduite offre beaucoup de place pour accéder au tramway à l’avant comme à l’arrière, ce qui permettra de faciliter l’accès des voyageurs à la rame ». Autre atout, ces trams devraient être plus lumineux puisque « 40 % des faces sont vitrées grâce à des baies plus hautes ».

L’aspect énergétique n’a pas non plus été oublié puisque « les moteurs de traction de nouvelle génération vont la réduire de 13 % (par rapport aux autres gammes de Citadis) », note Nantes métropole. Il faut environ six semaines pour fabriquer une rame.