A partir de ce samedi et jusqu’au 7 janvier 2024, le Chronographe de Rezé propose une nouvelle exposition retraçant les dix dernières années de fouilles archéologiques menées sur la métropole nantaise. A travers treize opérations, « C’est arrivé près de chez vous » met en lumière le travail des archéologues l’étendue de leurs découvertes, et comment l’exploration du sous-sol permet d’accroître les connaissances du territoire. 20 Minutes a suivi la visite avec Cécile de Colasson, directrice du Chronographe.





Cécile de Colasson, directrice du Chronographe à Rezé. - J. Urbach / 20 Minutes

Comment résumer les dix dernières années de fouilles archéologiques menées à Nantes ?

L’archéologie a pris un très fort essor depuis 2010, avec beaucoup de résultats qui sortent sur la métropole mais sur un format « kaléidoscope ». Divers types de recherches ont été menés : sur des petites ou des grandes surfaces, dans le cadre de fouilles programmées [présentant un intérêt scientifique] ou préventives [avant des travaux d’aménagement]… On présente dans cette exposition treize opérations mais en réalité il y en a eu 150 rien qu’en préventif. Ces dix dernières années ont donné lieu à de belles découvertes, de la préhistoire à aujourd’hui, mais il reste encore de nombreuses questions.

Quelles sont les découvertes les plus importantes selon vous ?

Les fermes gauloises à Doulon-Gohards et Carquefou, toutes les deux trouvées à l’occasion de réalisations de grandes ZAC, sont peut-être les plus porteuses de perspectives. On a pu obtenir une lecture assez complète de propositions d’architecture, d’espèces mises en culture, de type d’élevage ou des lieux avec des greniers, des structures de séparation, une probable aire de battage… On a retrouvé des restes de torchis aussi, les murs des maisons probablement peints, qui sont restés intacts. Il y avait également des objets : une petite passoire, pour égoutter du fromage ou pour faire fermenter du vin, un col d’amphore italique, ce qui veut dire que l’on faisait du commerce avec l’Italie. On expose aussi des seaux gaulois vieux de 2.300 ans. C’est assez rare car le bois se décompose, normalement.





Deux seaux de l'époque gauloise, très bien conservés, sont exposés au Chronographe. - J. Urbach / 20 Minutes

Pouvez-vous nous parler de certains vestiges de l’époque médiévale et moderne qui ont été mis au jour ces dix dernières années ?

Grâce à la fouille de la caserne Mellinet, on a obtenu une photographie parfaite de l’occupation d’un manoir médiéval. On trouve parfois des choses plus anecdotiques comme ces plaques d’ardoise qui se situaient dans les latrines, lors des fouilles de fortifications médiévales place Fleuriot de Langle, sous Uniqlo. Il y a encore plein de questions sur ces objets qui devaient servir de carnets de notes à des professionnels de la construction. Les vestiges de la fouille de la place Félix-Fournier ont dévoilé, eux, des habitats beaucoup plus récents avec du mobilier du 18e ou 19e siècle : une brosse à dents, des pots, des encriers… qui témoignent d’un habitat lambda collectif mais dont il reste très peu de chose aujourd’hui.

De nombreuses sépultures ont aussi été découvertes. En quoi sont-elles importantes ?

C’est le matériau numéro 1 des archéologues car elles nous amènent une foule d’éléments sur les vivants. Découvrir des squelettes et les analyser nous donnent des informations majeures sur ce qu’étaient ces populations, leur âge, leur état sanitaire, leurs rites funéraires. Tout cela est intéressant d’autant qu’à Nantes nous étions que peu avancés sur le sujet. Jusqu’à ce que sortent plusieurs cimetières paroissiaux comme celui de Saint-Hermeland à Saint-Herblain, avec un grand ensemble de sépultures extrêmement bien conservées et datant de l’époque médiévale et moderne. Nous avons aussi un grand ensemble de chapelets et de bijoux qui nous délivreront des informations.





A Rezé, le 16 juin 2014 - Des fouilles archeologiques ont eu lieu jusqu en 2016, sur le site de saint lupien à Rezé. - Julie Urbach / 20 Minutes

Que cherchent encore à comprendre les archéologues ?

L’archéologie est traversée par plusieurs grandes problématiques : comment on investit un territoire, comment on l’occupe, puis comment on gère son environnement. Ensuite, au moment où la Gaule devient romaine, il y a le phénomène d’urbanisation qui nous intéresse, pour comprendre comment les villes se créent. Ici, on en connaît trois : Rezé, Nantes et Mauves-sur-Loire. L’une des grosses questions sur la métropole, c’est aussi l’aménagement de la Loire, même si à Rezé on commence à très bien connaître le port antique. Le mouvement des fleuves, la façon dont les hommes se les sont appropriés, sont des choses qui émergent. On sait par exemple désormais que les îles qui ont formé l’île de Nantes existaient dès l’époque antique. Le probable franchissement fait partie des belles questions à éclaircir.