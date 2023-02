Minutieusement, à l’aide de pinceaux et de spatules, ils creusent « dans 1.200 ans d’histoire ». Depuis quelques jours, un important chantier de fouilles archéologiques a démarré sur la place de l’Eglise de Mauves-sur-Loire, près de Nantes, dans le cadre des travaux d’aménagement d’une nouvelle place de marché. Pendant six mois, sous une couche d’enrobé de 1,400 m2, les archéologues de la métropole s’attendent à réaliser de belles découvertes. « En quatre jours, nous avons déjà trouvé vingt sépultures, et nous pensons qu’il en existe plusieurs centaines, calcule Nicolas Lacoste, archéologue au pôle de recherche de Nantes Métropole et responsable du chantier de Mauves. Ce n’est pas si surprenant de retrouver les traces d’un cimetière près d’une église, mais nous ne pensions pas qu’il était aussi ancien. Certaines tombes pourraient dater du VIIIe siècle. »





Un important chantier de fouilles archéologiques a démarré à #MauvesSurLoire près de #Nantes. Déjà 20 sépultures ont été mises au jour. pic.twitter.com/cqQZyrgRXX — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 8, 2023







Après avoir réalisé de premiers sondages à la pelle mécanique il y a deux ans, confirmant l’existence de ces vestiges médiévaux, les archéologues peuvent enfin les mettre au jour. Un travail « complexe » puisque « les cimetières chrétiens étaient des zones collectives d’inhumation, rapporte Camille Bouffies, archéo-anthropologue. Ici, elles se sont succédé sur dix siècles, donc nous allons trouver de nombreuses sépultures partielles au fur et à mesure que nous creuserons. » Déjà, plusieurs ossements sortent peu à peu de terre. « Là, il s’agit d’un enfant, dont le squelette est particulièrement bien conservé, montre Nicolas Lacoste. Il y a tout autour des petits clous, qui renseignent sur l’existence passée d’un cercueil. C’est un élément qui nous fait dire qu’il ne date pas d’avant le XIVe siècle. »

L’évolution des rites d’inhumation

Grâce à ces os, de potentielles céramiques, mais aussi des fondations de l’ancienne église, les archéologues espèrent pouvoir retracer plus précisément le développement du bourg, comprendre comment la population a évolué, ou encore développer la connaissance (encore mince) autour des rites d’inhumation dans la métropole, entre le VIIIe et le XIXe siècle. « Nous allons observer, photographier, mais aussi faire des prélèvements pour étudier les informations biologiques, l’état sanitaire, l’âge du décès, etc, ajoute Camille Bouffies. En les comparant avec d’autres données, nous pourrons avoir une meilleure vision de la population générale. »

Des manipulations possibles grâce à la « conservation assez exceptionnelle » de ces vestiges, que les riverains et curieux seront invités à découvrir dans le cadre de journées portes ouvertes mensuelles. Les résultats définitifs, eux, ne seront pas connus avant de longs mois, voire plusieurs années.