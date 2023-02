Elle est attendue depuis longtemps par les habitants, écoles et associations. Sept communes du sud-ouest de l’agglomération nantaise (Bouaye, La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, Saint-Aignan de Grand-Lieu, Brains et Saint-Léger-les-Vignes) bénéficieront d’une piscine partagée à l’horizon 2027-2028. Financée et exploitée par Nantes métropole, celle-ci sera construite à Bouaye, annonce la collectivité.

Ce secteur de la métropole est en effet dépourvu d’équipement de nage alors même que le « savoir nager » constitue une compétence fondamentale dans les programmes scolaires, à acquérir avant la fin de l’année de 6ème. Les piscines les plus proches (Bouguenais, Rezé, Sainte-Pazanne) ne permettent pas de répondre aux besoins en raison de leur éloignement géographique ou de l’absence de créneaux disponibles. « De nombreux enfants n’apprennent donc pas à nager, ou dans des conditions insatisfaisantes », déplore Nantes métropole.

Difficultés de financement

Les sept communes concernées avaient pour volonté ancienne de bâtir une piscine collective mais, confrontées à des difficultés de financement, elles ne parvenaient pas à se mettre d’accord. Nantes métropole a donc décidé de porter le projet à leur place.

L’équipement, qui comptera un grand bassin de 25 mètres (6 lignes d’eau) et un petit bassin, coûtera environ 10 millions d’euros. Il verra le jour près du parc de la Mévellière et du lycée Alcide-d’Orbigny. La décision finale est soumise au vote des élus du conseil métropolitain vendredi.