Ils sont intervenus en nombre au cœur de la nuit. Alertés à 4h25 d’un incendie survenu dans un hôtel, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont fait route vers le 27 rue du Chemin Rouge, à Nantes. C’est dans cette zone située tout près du stade de la Beaujoire qu’un incendie s’est déclaré. D’après les pompiers, le feu aurait pris dans une chambre au deuxième étage du Sure Hotel de la chaîne Best Western. On ignore pour l’heure l’origine du feu.

Deux personnes ont été légèrement blessées : un homme de 57 ans et une femme de 24 ans. L’incendie a engendré l’évacuation de 140 personnes qui dormaient là. Parmi les résidents, on compte 78 fonctionnaires d’une compagnie de CRS. Une cinquantaine de pompiers et douze engins ont été dépêchés sur place. A 7 heures ce vendredi matin, l’opération était toujours en cours.