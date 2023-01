Près de 35.000 transactions immobilières de logements ont été réalisées en 2022, rapporte ce jeudi la chambre des notaires de Loire-Atlantique à l’occasion de son baromètre annuel. Ce volume de ventes est en baisse de 9 %, probablement en raison d’une « correction du marché », estiment les professionnels du notariat, « après une année 2021 qui était exceptionnelle en activité ». Les prix, eux ont continué d’augmenter de manière importante, poussés par « le dynamisme de la Loire-Atlantique » et « l’effondrement » de la production de logements neufs. Certains secteurs demeurent toutefois plus attractifs que d’autres et affichent des hausses de prix supérieures.

C’est, sans surprise, le cas de l’ensemble de la ville de Nantes, laquelle se classe à la quatrième place des villes provinciales (derrière Lyon, Bordeaux et Nice) selon le prix médian au m2 des appartements anciens (3.950 euros le m2). Les tarifs de vente y ont augmenté de 3,2 % sur un an et même de 46 % sur 5 ans ! Les quartiers les plus prisés sont désormais Chantenay-Sainte-Anne, l’île de Nantes et la mosaïque des quartiers nord. Le quartier Saint-Jacques est aussi particulièrement recherché pour ses maisons anciennes, « bien rare » et donc très coûteux à Nantes.

Forte demande et hausse des prix à Saint-Nazaire

En première couronne, ce sont les communes de Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Vertou qui, appartements et maisons confondus, ont subi la plus forte augmentation de prix en raison de la demande. En second couronne, Les Sorinières, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Sautron et La Chevrolière prennent la tête des communes les plus recherchées. Hors de l’agglomération, ce sont les « villes moyennes avec de nombreux services » qui, boostées par le développement du télétravail, attirent le plus, à l’image de Blain, Ancenis, Nort-sur-Erdre, Clisson ou Machecoul.









Quant au littoral, Le Croisic, Pornichet et Le Pouliguen au nord, ainsi que Saint-Brévin et Pornic, au sud, connaissent le marché le plus dynamique. La demande est également « très forte » sur Saint-Nazaire, dont les prix ont grimpé en un an de 10 % pour les appartements et 9 % pour les maisons.

Plus globalement, les notaires de Loire-Atlantique constatent un « rééquilibrage » de la demande au profit du sud-Loire. L’écart de prix avec un nord-Loire historiquement plus cher est donc « en train de se réduire ». Ce dernier est davantage touché par la « stagnation des prix » observée depuis la fin 2022 en raison de l’évolution des taux d’intérêt et d’un moral des ménages en berne.