En cours de création à l’est de la ville de Nantes, le nouveau quartier Doulon-Gohards recevra sa première école à la rentrée de septembre 2023. Celle-ci hébergera à terme six classes de maternelle et dix classes d’élémentaire. Mais il lui manque encore un nom. Une première concertation, réalisée auprès d’élèves d’écoles voisines, a permis d’en retenir trois : l’exploratrice et botaniste Jeanne Barret (1740-1807), l’océanographe Anita Conti (1899-1997), et la dessinatrice de bandes dessinées Claire Bretécher (1940 – 2020).

Et plutôt que de demander aux élus de trancher, la mairie de Nantes a décidé d’ouvrir le vote en ligne auprès du grand public (qu’on soit Nantais ou pas). Ce scrutin original, accessible depuis les réseaux sociaux de la ville, est ouvert jusqu’à lundi prochain. Sur Twitter, c’est Claire Brétécher qui ressort en tête, pour l’instant.





🗳️ Et si on votait le nom de la nouvelle école Doulon-Gohards qui ouvrira ses portes en septembre ?

Près de 200 enfants ont départagé six noms de femmes remarquables, il reste 3 finalistes à départager. ⬇️ — Ville de Nantes (@nantesfr) January 16, 2023



Ces derniers mois, les nouvelles écoles nantaises Alice Guy (ancienne caserne Mellinet) et Germaine Tillion (Champ de Manœuvre) avaient déjà été baptisées au moyen de votes d’habitants. Les personnalités suggérées sont uniquement des femmes afin d’amplifier la démarche de féminisation des noms de rues et de lieux, lancée en 2016 par la ville de Nantes.