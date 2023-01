C’est l’un des boulevards les plus fréquentés de la ville de Nantes. Un axe majeur pour une partie des habitants souhaitant relier le nord et le sud de la Loire sans avoir recours au périphérique. Le boulevard de la Prairie-au-duc, à l’ouest de l’île de Nantes, va entrer en travaux à partir de lundi 23 janvier. Le chantier sera long puisqu’il doit durer près de neuf mois au total. Avec des conséquences forcément fâcheuses pour la circulation. L’objectif sera de moderniser le vieillissant réseau d’assainissement (eaux usées) afin de le « mettre en conformité » et de « préparer les besoins futurs » liés à l’arrivée de nouveaux habitants et services dans ce quartier en plein développement, explique Nantes métropole.

Les travaux, considérés « complexes », vont s’effectuer par étapes à raison d’une avancée de trois mètres par jour. Tout le boulevard ne sera donc pas perturbé en même temps. Quatre grandes séquences ont été planifiées. La première phase, jusqu’au 12 février, s’étirera du sud des Nefs au boulevard Léon-Bureau. La partie ouest du boulevard de la Prairie-au-duc (vers le quai des Antilles) sera alors fermée.





Quartier Prairie-au-Duc sur l'île de Nantes, le réseau d’eaux usées est rénové en 2023. 🚧

Les travaux nécessitent la fermeture à la circulation pendant 9 mois, à partir du 23 janvier.



Pourquoi un tel chantier ? Comment circuler ? @nm_travaux

👉 https://t.co/T3Fu2SQiMO https://t.co/qWLVPrgDvq — Nantes Métropole (@NantesMetropole) January 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le plus dur à partir du 13 février

La seconde phase, du 13 février au 14 mai, sera plus costaude puisque l’opération s’étalera, cette fois, près de la Maison des syndicats. Le boulevard de la Prairie-au-duc sera alors entièrement fermé à la circulation, de la place de la République au quai des Antilles. Le terminus de la L5 s’effectuera à République. Des poussières et nuisances olfactives sont également possibles

A partir du 15 mai, la circulation reprendra entre le boulevard Léon-Bureau et le quai des Antilles mais les travaux resteront intenses sur la partie est. Il faudra attendre la fin de la quatrième phase, début septembre, pour parvenir à la libération de l’ensemble du tronçon. D’ici là, « les routes barrées resteront accessibles aux riverains et livraisons, dans la mesure du possible », prévient Nantes métropole, consciente de la « période complexe » qui s’annonce dans le secteur. Le coût du chantier avoisinera 4 millions d’euros.