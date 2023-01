Le classement est toujours scruté avec attention par les futurs parents. Mais pas seulement. Raphaël, Arthur et Alba : c’est le trio de tête des prénoms les plus attribués en 2022 dans les maternités nantaises, selon les données que vient de transmettre le service d’état civil de Nantes. Quelque 8.833 naissances (174 de moins qu’en 2021) ont été enregistrées et 3.288 prénoms donnés. Respectivement choisis à 60 et 54 reprises, Raphaël et Arthur faisaient déjà partie du podium précédent. En revanche, Alba fait une entrée inattendue puisqu’elle n’était pas dans le top 10 l’an passé.

Dans le détail, derrière Raphaël et Arthur, Maël, Jules et Noah ont été les autres prénoms masculins les plus populaires chez les nouveau-nés 2022. Suivent ensuite : Gabriel, Léon, Paul, Louis, Sacha, Léo et Lucas. Chez les petites filles, Alba devance donc Louise et Adèle, deux autres prénoms habitués des podiums les années précédentes. Suivent encore : Juliette, Rose, Jade, Alix, Romy, Ambre, Alma, Agathe et Olivia.

Quant aux prénoms mixtes, s’ils ont moins la cote, ils sont toujours bien présents au classement, en particulier Charlie et Camille. A noter que parmi les prénoms stars des années précédentes, Clara, Alice, Romane, Nathan, Théo ou encore Mathis semblent en perte de vitesse.