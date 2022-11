« Il m’a laissé pour morte sur la route, en sang et brisée, incapable de bouger et terrorisée. » Sara ne décolère pas. Cette jeune femme âgée de 21 ans est, depuis huit jours, hospitalisée au CHU de Nantes, alitée pour encore cinq semaines en raison de plusieurs fractures, notamment à la hanche et au bassin. Le 12 novembre, cette aide-soignante de profession a été victime d’un accident de la route alors qu’elle quittait l’hôpital Beauséjour où elle travaille.

« Je traverse le passage piéton lorsqu’une petite voiture gris clair me fonce dessus. J’aperçois le regard du conducteur avant l’impact, un jeune homme brun. Il accélère, me percute, projetant mon corps 13 mètres plus loin », raconte-t-elle. La collision est survenue vers 20h50 rue de la Patouillerie à Nantes.

Partagé près de 10.000 fois

L’automobiliste impliqué ne s’est pas arrêté. Et n’a pas été identifié. « La police m’a dit qu’il n’y avait pas de caméra sur le lieu de l’accident, indique-t-elle. Seul un morceau de plaque d’immatriculation portant le numéro 56 a été retrouvé. »

Choquée par cet événement et la fuite du suspect, Sara a décidé de lancer elle-même un appel à témoins via le réseau social Facebook. Elle espère ainsi pouvoir récolter des informations supplémentaires permettant d’aider l’enquête policière en cours. « Je ne peux pas bouger de mon lit d’hôpital. Aidez-moi s’il vous plaît. » Publié en fin de semaine dernière, son message a déjà été partagé près de 10.000 fois.