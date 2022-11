Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus dimanche soir pour des inondations dans plusieurs rues de l’île de Nantes. La pluie n’était pas en cause mais bel et bien une rupture de canalisation, rue de la Porte Gellée, à proximité de la station de tramway Wattignies (lignes 2 et 3).

Vers 20h, l’eau s’est rapidement répandue dans plusieurs rues, obligeant à dévier la circulation, notamment celle des très fréquentés boulevard des Martyrs nantais et boulevard Gustave-Roch. Un parking souterrain abritant 40 voitures a été copieusement inondé, indiquent les pompiers.





⚠️ Le boulevard des Martyrs nantais sera coupé à la circulation entre la rue Gustave Roch et la rue de la Pte Gellée toute la journée ce lundi.

⚠️ Le boulevard des Martyrs nantais sera coupé à la circulation entre la rue Gustave Roch et la rue de la Pte Gellée toute la journée ce lundi.

🚌 Des déviations seront mises en place par le @reseau_tan pour les lignes de bus concernées. — Ville de Nantes (@nantesfr) November 20, 2022



La canalisation a été fermée en soirée par le service des eaux de la métropole. Quelque 120 logements seront privés d’eau potable ces prochaines heures.

Ce lundi matin, le boulevard des Martyrs nantais, qui relie les ponts de Pirmil et Audibert, reste partiellement fermé. La circulation des tramways, en revanche, est maintenue.