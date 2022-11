Les Nantais n’y font plus attention, tant il semble faire partie du paysage depuis toujours. Idéalement placé en bord de Loire, entre le quai de la Fosse et le Jardin extraordinaire, le Hangar 12 du quai de l’Aiguillon va être démoli. Construit en 1973, ce bâtiment de 2.350 mètres carrés, presque aussi long que le Hangar à bananes situé juste en face, n’avait plus guère d’activité ces dernières années si ce n’est qu’il servait partiellement de lieu de stockage pour les Pilotes de Loire. Considérant sa vétusté et son « absence d’intérêt patrimonial », son propriétaire, le Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, a donc décidé de le remplacer par un nouvel immeuble. Pour quelle activité ? C’est justement le sens de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancée mi-septembre.

Jusqu’au 16 décembre, les investisseurs potentiels sont ainsi invités à se déclarer et à faire connaître leurs intentions. Le Grand port étudiera les candidatures et désignera un lauréat l’été prochain. Lequel se verra confier la construction du nouveau bâtiment, l’aménagement du quai s’étirant sur une surface de 12.000 mètres carrés, puis leur exploitation pour une durée « à définir ». Le futur occupant aura aussi la possibilité d’installer un « équipement flottant » en lieu et place d’une barge désaffectée.





L'emprise concernée par l'AMI s'étend sur 12.000 m2 en bord de Loire. - Nantes Saint-Nazaire Port

« Un fort intérêt pour le lieu »

Commerces, bars-restaurants, bureaux, ateliers… « Nous sommes ouverts à toutes les possibilités », assure Benjamin Boge, responsable des programmes immobiliers de Nantes Saint- Nazaire Port. Sont exclus toutefois les projets de « logements, d’activité industrielle de nature à générer un risque de pollution, et d’activité susceptible de générer un flux automobile important (drive, etc.) ». Autres contraintes : la construction ne pourra pas dépasser 2.350 mètres carrés au sol et sera limitée à deux étages afin de respecter les règles d’urbanisme. Elle devra aussi être « exemplaire sur le plan environnemental ».

« On sera très attentif au type d’activité proposé et à son intégration urbaine. C’est un site exceptionnel, dans un secteur en pleine mutation, proche du centre-ville. On souhaite lui redonner vie et le valoriser », justifie Benjamin Boge. « Il y a eu beaucoup de demandes de retraits de dossier depuis septembre, poursuit-il. On sent un fort intérêt pour le lieu. »

La démolition du Hangar 12, à la charge du port, aura lieu « au cours du second semestre 2023 au plus tôt ». Elle sera suivie de travaux de consolidation des fondations du quai. Compte tenu des délais d’études et de construction, la livraison du nouveau bâtiment n’est pas envisagée avant 2025-2026.