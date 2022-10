A l’automne 2024, une nouvelle liaison fluviale reliera Nantes à Rezé au moyen d’un Navibus. Elle effectuera des allers-retours entre le Bas-Chantenay et Trentemoult, où un nouvel embarcadère nommé « Trentemoult aval » sera aménagé. C’est ce que fait savoir Nantes métropole à l’occasion du lancement de la concertation publique de ce projet de mobilité. La création de cette ligne était déjà prévue mais sa mise en service était auparavant évoquée pour 2022-2023.

Le nouvel embarcadère rezéen sera mis en place au niveau des anciennes Sablières, à 300 m de l’actuel embarcadère « Trentemoult-Roquios ». Il accueillera non seulement les bateaux de la nouvelle ligne Navibus mais aussi ceux de l’actuelle ligne N1 qui relie Trentemoult à la Gare maritime de Nantes.

Une ligne touristique dans les cartons

Les travaux consisteront donc à créer un ponton, une passerelle, ainsi qu’une zone d’attente des passagers. Ce nouvel embarcadère sera également accompagné de la création d’un parking-relais de 140 places, rue de la Californie. Les habitants sont invités à donner leur avis sur ces projets jusqu’au 20 novembre.









La Semitan propose actuellement deux lignes de Navibus sur la Loire (N1 et N2) et une sur l’Erdre (N3), lesquelles ont totalisé plus de 755.000 passagers l’an passé. Au-delà de 2024, une autre navette fluviale, à vocation davantage touristique, est envisagée pour desservir la Gare maritime, le Hangar à bananes, le Jardin extraordinaire et Trentemoult.