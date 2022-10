« On s’est fait allumer au début mais ça y est, on est rodés. » Près de quatre mois après l’ouverture, cette restauratrice respire. Il faut dire que les débuts de Magmaa, le food hall très attendu de l’île de Nantes dont elle occupe l’un des neuf corners de cuisine, se sont faits sur les chapeaux de roues. « Il y a eu deux fois plus de monde que prévu en juillet et en août, avec des journées à 1.800 voire plus de 2.000 personnes, rapporte ce jeudi Jean-Marc Dantard, directeur d’exploitation de l’établissement, qui propose 500 places assises. C’était au-delà de nos objectifs, avec parfois 50 ou 100 personnes qui faisaient la queue. Il a fallu faire un gros travail opérationnel, doubler la vaisselle, améliorer le système de caisse… »

Depuis la rentrée, les responsables du lieu l’assurent : avec une fréquentation jugée toujours satisfaisante d’un millier de personnes en moyenne, six jours sur sept mais surtout le week-end, les soucis sont réglés et la mayonnaise a pris chez Magmaa. Le temps d’attente est désormais de « 8 à 12 minutes » et les tarifs, parfois jugés excessifs par certains, ont été réajustés afin de capter un plus large public. Sur tous les stands désormais, une réduction de 10 % pour les étudiants est par exemple proposée, et les restaurateurs ont revu leur carte du soir. « Nous proposons davantage de petites portions, plus faciles à partager entre amis mais aussi plus abordables, autour de 6 euros, indique Guillaume Maccotta, du restaurant bistronomique French touch. Le midi, pour notre clientèle d’affaires, nous restons sur une formule plus classique. »

De nouveaux restaurants au printemps

Après le lancement des brunchs pour les familles le dimanche matin et du service en continu (11h-22h30) pour une partie des stands, Magmaa souhaite encore se diversifier pour attirer davantage de clients, et pas uniquement au moment des repas. « Nous allons chercher un public d’entreprises qui souhaiteraient privatiser des espaces notamment le matin, avec une offre petit-déjeuner », illustrent ses responsables.









Et pour ceux qui font déjà partie des « nombreux habitués » de la halle, des nouveautés sont en préparation : après le lancement imminent de la nouvelle carte automnale, de nouveaux restaurants toujours axés sur la cuisine du monde seront à tester à partir du printemps, avec le renouvellement des trois corners éphémères.