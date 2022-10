Pas de répit pour les pompiers de Loire-Atlantique. Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 heure du matin, dans une zone industrielle de la commune de Thouaré-sur-Loire, en banlieue est de Nantes. Deux entreprises ont été touchées. A l’arrivée des secours, le premier bâtiment était totalement embrasé.

Il a fallu une trentaine de soldats du feu et sept engins, dont deux échelles aériennes, pour parvenir à maîtriser le sinistre sur le second bâtiment et éviter la propagation à une troisième entreprise, rapporte le service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Au total, près de 1.000 m2 de locaux ont été détruits.

Aucune victime n’est à déplorer mais au moins six salariés se retrouvent en chômage technique ce lundi matin. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce départ de feu nocturne.